РИАМО - 12 фев. В Солнечногорске задержали 43-летнего жителя Томской области за организацию нарколаборатории, найденное оборудование изъяли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейские при осмотре дома обнаружили и изъяли: 1 полимерный пакет с веществом, 6 мобильных телефонов, ноутбук, весы, лабораторное оборудование и иные вспомогательные предметы, используемые злоумышленником в производстве», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что изготовленный наркотик задержанный частично успел сбыть бесконтактным способом с помощью тайников-закладок. Лабораторный анализ показал, что 200 граммов изъятого вещества являются мефедроном.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.