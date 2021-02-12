РИАМО - 12 фев. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что дети, которых мать оставила голыми на морозе в лесополосе на территории столицы, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, передает РИА Новости.

Поздно вечером 11 февраля многодетная мать привезла троих детей в лес в ТиНАО, раздела их догола и оставила там в сильный мороз. Это увидел прохожий и вызвал правоохранительные органы. Детей доставили в больницу. Планируется проверить психическое состояние матери.

«С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть. Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное. Мы на связи с врачами», – сказала Кузнецова

По ее словам, если бы дети пробыли на морозе чуть дольше, то последствия могли быть для них необратимыми.

По факту покушения на убийство детей возбуждено уголовное дело.​