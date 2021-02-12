РИАМО - 12 фев. В Рязановском поселении новой Москвы прекратили инвестпроект по строительству картинной галереи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, с инвестором в 2014 году заключили договор аренды участка площадью 0,2 гектара.

«Особыми условиями предусматривалось завершение строительства галереи до середины декабря 2020 года», – говорится в сообщении.

Однако инвестор не оформил нужную градостроительную документацию, поэтому к строительству он не приступил.

Участок остался неосвоенным. Сейчас прорабатывается вопрос дальнейшего использования данной территории.