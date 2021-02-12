РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске полицейские задержали подозреваемого в краже золотых украшений со склада на сумму около 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил со склада фирмы в деревне Коледино микрорайона Львовский три телефона, золотые украшения, наручные часы. Общая сумма материального ущерба составила около 200 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 22-летнего уроженца Оренбургской области, работавшего на складе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.