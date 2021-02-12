РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Три дополнительных класса откроют в детской школе искусств (ДШИ) №6 в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, учреждению выделены дополнительные площади на первом этаже здания, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Светланой Танановой с рабочим визитом посетил Детскую школу искусств №6, где в девяти классах учреждения на общей площади в 400 квадратных метров обучается 300 ребят.

«О расширении школы просили родители учащихся. При содействии администрации Балашихи и депутатского корпуса удалось добиться предоставления дополнительных площадей в существующем здании. Сейчас документы находятся на оформлении. После их получения у учреждения будет свой отдельный вход и новые классы на первом этаже», - сказал Ефимов.

Директор школы Маргарита Гринько показала помещения, где планируется открыть три новых класса, в том числе по направлению «живопись» и поблагодарила депутатов за содействие в расширении ДШИ.

В ходе рабочего совещания депутаты обсудили текущие задачи, стоящие перед детской школой искусств, в том числе возможные варианты ремонта теплового узла в подвале здания.

Детская школа искусств №6 основана в сентябре 1975 года. Располагается в микрорайоне Заря, на втором этаже по улице Гагарина, дом №1. В ДШИ работают фортепианный отдел, струнный отдел, народный отдел (гитара, аккордеон, домра, балалайка); хоровое отделение; хореографическое и художественно-прикладное отделения.