метроРИАМО - 12 фев. Свыше 1,5 тысяч человек расчищают от снега подходы к станциям московского метро и МЦК в пятницу вечером, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Снега настолько много, что около 340 сотрудников пришлось вывести дополнительно», – говорится в сообщении.

Несмотря на сложную погодную ситуацию, общественный транспорт в городе работает штатно. На парковых путях в депо с утра работают 450 человек. Они уже убрали свыше 10 тысяч кубометров снега.

Ранее пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов из 10 возможных. Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта и пользоваться автобусами, МЦК, метро и МЦД, чтобы не терять время в пробках.

«Черная» метель, пробки и снежные «пирамиды»: как Москва справляется с сильным снегопадом>>