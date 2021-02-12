Впереди – главный мужской праздник в году, когда хочется не просто подарить подарок, а порадовать и удивить своих мужчин. Обозреватель РИАМО собрала оригинальные идеи подарков на 23 февраля.

Курс в школе вина

Если ваш мужчина из тех, кто не берет в магазине первую попавшуюся бутылку, а проводит у винных полок больше, чем пять минут и подолгу листает винную карту в ресторане, то его точно порадует такой подарок. В зависимости от наличия свободного времени и финансовых возможностей можно выбрать онлайн или офлайн-курсы. Для начинающих подойдет месячный экспресс-курс или мастер-класс. В программу-минимум обычно входит знакомство с сортами вина, правила выбора и определения качества напитка, подача, сочетание с продуктами, а также дегустация. А для того, кто мечтает когда-нибудь открыть собственную винодельню, можно приобрести полноценный курс занятий, рассчитанный на несколько месяцев. В преддверии гендерных праздников некоторые винные школы предлагают приятные скидки.

Где купить: Hedonism Academy

Стоимость: от 6 500 до 50 000 рублей, онлайн-интенсив – от 1 490 рублей

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Полет на авиатренажере

Если ваш мужчина когда-то мечтал о карьере пилота, можно подарить ему сертификат на полет на авиатренажере. Как обещают организаторы, ощущения максимально близки к реальному полету. Ваш личный пилот сможет сесть за штурвал тренажера «Боинг 737» или «Аэробус А-320», самостоятельно выбрать маршрут полета, совершить взлет и посадку, а также контролировать все системы воздушного судна. С собой можно взять двух гостей, которые смогут фотографировать и снимать процесс, или заказать предполетный инструктаж пилота-инструктора, чтобы узнать все об авиалайнере. Также работает школа виртуальных пилотов.

Где купить: https://moscow.tft.aero/

Стоимость: 5 000 рублей за 30 минут

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Настольный гриль-мангал

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Любители мяса наверняка оценят такую вещь. Этот достаточно недешевый подарок станет хорошей инвестицией в традицию семейных трапез. Особенность приспособления в том, что каждый из участников застолья может прямо за столом выбрать и поджарить для себя кусочек мяса на углях. Гриль имеет специальную подставку для стола, которая надежно его фиксирует.

Где купить: интернет-магазины https://best-kitchen.ru/, https://brandshome-shop.ru/ и др.

Стоимость: 28 690 рублей

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Поход в любимый бар с друзьями

На самом деле, многие мужчины мечтают отметить свой гендерный праздник в мужской компании в любимом баре, хотя, возможно, и не признаются в этом. Зато наверняка оценят, если половинка «угадает» потаенные желания. Забронируйте столик в его любимом пабе или винотеке с депозитом на нескольких гостей, чтобы муж или молодой человек смог позвать друзей, с которыми давно не виделся.

Где купить: в любимом баре вашего мужчины

Стоимость: по запросу в заведении

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Сертификат в школу гитары

Если вы мечтаете, чтобы он пел вам под окном серенады, или хотите вместе исполнять любимые рок-хиты в компании друзей, подарите вашему мужчине занятия в школе музыки для взрослых. Инструмент можно выбрать – например, гитару, клавиши или ударные. Возможно, ваш мужчина давно об этом мечтал, но было жаль денег или не находилось времени. Получив такой курс в подарок, он больше не будет прокрастинировать и станет настоящей звездой. Если все же есть сомнения, первый пробный урок можно взять бесплатно.

Где купить: школа https://guitardo.ru/

Стоимость: 28 900 за 2 месяца (16 уроков)

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Скретч-карта «Займись любовью»

Такой подарок будет вполне уместен не только на 14 февраля, но и на 23-е, ведь мужчины хотят не только зарабатывать деньги и быть защитниками, но и любить. Скорее всего, такая скретч-карта с прозрачным намеком станет приятным сюрпризом для вашей второй половины, который сам не решался такое предложить. Интерактивный скретч-постер мотивирует разнообразить жизнь влюбленных и узнать друг друга лучше. Под защитными пледами, которые нужно стереть прилагаемым к набору скребком, скрыто 100 поз для двоих.

Где купить: интернет-магазин https://www.pichshop.ru/

Стоимость: 1 620 рублей

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Экомат для здоровой спины

Если ваш мужчина много времени проводит за рулем или компьютером, такой подарок ему просто необходим. В интернет-магазинах предлагается множество вариаций на тему – акупунктурные массажные коврики, экоматы и т.д. По сути, это современные интерпретации советского изобретения «аппликатор Кузнецова», которые работают по одному принципу – улучшают кровоток и стимулируют особые точки за счет специальных игольчатых нашивок. С помощью такого коврика можно за несколько минут сделать глубокий массаж спины и ступней. К мату обычно прилагается валик-подушка для массажа шеи и чехол для переноски.

Где купить: интернет-магазин https://www.wildberries.ru/, «Яндекс.Маркет»

Стоимость: от 1500 рублей

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Сертификат на стрижку бороды и усов

Если ваш мужчина успел отрастить бороду и усы за время самоизоляции, подарите ему поход в барбершоп, где его новую бороду доведут до совершенства и придадут ей стильный вид. Муж или парень, который сроднился с новым стилем за карантин, точно будет рад возможности привести себя в порядок к весне и расслабиться. Можно выбрать сертификат на обычную стрижку бороды или моделирование бороды и усов с помощью «опасной» бритвы с распариванием, а также «королевское» бритье. В процессе ему предложат энергетик, чашку кофе или чая. Сертификаты можно заказать в электронном или бумажном виде с доставкой курьером или купить прямо в салоне.

Где купить: сети барбершопов Boy Cut, Roots Men's Cut, Оldboy и др.

Стоимость: от 1 000 рублей

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Набор бармена

Почувствовать себя барменом можно с помощью наборов для приготовления различных коктейлей. Выберите крепкий напиток, который больше нравится вашему мужчине, например, джин. В набор входит специальная форма для льда, щипцы, бокалы для подачи и частично ингредиенты (кроме алкоголя). Также можно собрать полноценный профессиональный набор бармена на ваш выбор.

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Стоимость: от 3 500 рублей

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Искатель ключей «Шерлок»

Чтобы облегчить ему утренний поиск ключей и сберечь нервы, можно подарить специальное устройство, облегчающее эту задачу. В набор входят устройство для поиска и два брелока, которые нужно прицепить к ключам от машины или от дома. При нажатии на кнопку пульта соответствующий брелок отзывается. Приспособление работает от двух батареек типа ААА. Достаточно нажать на нужную цветовую кнопку на устройстве и удерживать в течении трех секунд. Если приемник брелока находится в диапазоне 15 метров, он издаст звуковой сигнал. Если сигнал не слышен, нужно изменить свое местоположение и повторить алгоритм.

Где купить: интернет-магазин https://www.pichshop.ru/

Стоимость: 1 995 рублей