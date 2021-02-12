РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Коммунальные службы городского округа Люберцы перевели в экстренный режим готовности, порядка 270 единиц спецтехники ликвидируют последствия снегопада в округе в пятницу, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Московский регион накрыл снегопад. По прогнозам синоптиков, он продолжится до понедельника (15 февраля - ред.). В городском округе Люберцы создан специальный штаб по ликвидации последствий разгула стихии. Проезжую часть, тротуары, остановки общественного транспорта, подъезды к социально значимым объектам, дворовые территории очищают от снега более 1 600 человек и порядка 270 единиц специализированной техники», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что все коммунальные службы переведены в экстренный режим готовности.

«Дорогие друзья, при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее, прошу вас быть максимально внимательными и осторожными. Водители, по возможности не создавайте помехи для работы снегоуборочной техники. Берегите себя и своих близких», - добавил Ружицкий.