РИАМО - 12 фев. Сильный снегопад в Москве не повлиял на график движения общественного транспорта, несмотря на непогоду, метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают штатно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая транспортная инфраструктура работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Сейчас в городе наблюдаются рекордные снегопады и гололедица. Дороги активно расчищают коммунальные службы.

Ранее москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Загруженность дорог уже достигла 10 баллов.

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