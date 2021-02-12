РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске участникам ассоциации фермеров предложат инновационную добавку для крупного рогатого скота и птиц по спеццене, а ветврачи научат ее применять, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» Всероссийской политической партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партийного проекта Глеб Козельцев совместно с директором ООО «Агроферма» Александром Моруновым посетили производство предприятия ООО «Ветос-Фарма».

«На предприятии представили инновационную биодобавку для коров, кур-несушек и цыплят-бройлеров. Это комплекс энергопротеиновых компонентов, витаминов и макронутриентов. Биодобавка поможет малым фермерам из ассоциации эффективнее развивать хозяйство. Директору компании Илье Ульянову и его компании огромная благодарность за поддержку членов ассоциации фермеров и постоянную работу над инновационными фермерскими препаратами», - говорится в сообщении.

По итогам встречи Козельцев договорился о том, что новую биодобавку будут продавать по специальной цене участникам ассоциации фермеров. Фермеры вместе с препаратом получат консультацию штатных ветврачей по корректному откорму животных.

Ассоциация фермеров работает в рамках федерального партийного проекта «Российское село» и продолжает развиваться. В 2021 году она уже достигла новых договоренностей, призванных упростить ведение малого хозяйства.