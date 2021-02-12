РИАМО - 12 фев. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в пятницу задержали и отменили 36 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 10 рейсов и 1 отменили. В Шереметьеве задержаны 7 рейсов, отменили 2. В аэропорту Домодедово задержано 10 рейсов, еще 2 отменено.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили 4 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В городе продолжается сильный снегопад. В течение дня может выпасть около 20 сантиметров снега, что составляет более половины от месячной нормы осадков.