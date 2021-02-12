РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Волонтеры передали медикам ковидного отделения в Люберцах 1634 бесплатных сертификата от компании, производящей молочную продукцию, сообщил руководитель волонтерского штаба городского округа Георгий Николаев.

«Волонтеры Люберец передали 1634 сертификата от компании «Чистая Линия» медикам городского округа, работающим в «красной зоне», которые ежедневно борются с коронавирусом», - сказал Николаев.

Он уточнил, что сертификаты номиналом 2 тысячи рублей на бесплатную доставку продуктов из ассортимента компании.