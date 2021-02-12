РИАМО - 12 фев. В пятницу в столице лучше воспользоваться для поездок МЦК, МЦД или метро, нежели ехать на личном транспорте и тратить время в пробках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сервис «Яндекс.Пробки» спрогнозировал десятибальные пробки вечером в Москве. Сейчас загруженность дорог достигла 9 баллов. После 20 часов она снизится до 7.

«Снегопад, возможно, не оставит нам шансов — ждем максимальную загруженность дорог в вечерний час пик», — говорится в сообщении.

На дорожную ситуацию повлияли не только рекордные снегопады, но и гололедица, низкие скорости, работа коммунальной техники и ранний пятничный разъезд транспорта.

До 9:00 по городу уже двигалось больше 1,3 миллиона автомобилей, а их количество росло в течение дня.

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