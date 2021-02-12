РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Жители подмосковного Красногорска могут посетить выставку работ педагогов школ искусств округа до 7 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В ДК «Подмосковье» открылась новая выставка. Педагоги дополнительного образования школ искусств Красногорска представили 74 работы в разных техниках. Масло, акварель, гуашь, графика, батик - у каждого автора свой стиль», - говорится в сообщении.

Преподаватель Красногорский ДХШ Сергей Фурсов, например, создает карандашом графические зарисовки об округе. Летом любит рисовать с натуры, а вот зимой - 20 минут намечает пропорции, а после уже рисует в помещении с фотографии.

Заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова отметила, что выставка получилась очень сочной, яркой и согревающей.

«На улице мороз, а у нас распустились цветы, светит солнце и очень вкусные натюрморты», - сказала Воронова.

Выставка действует до 7 марта. Выставочный зал работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Понедельник и вторник — выходные дни.