РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 фев. В пятницу отметила свой 96-ой день рождения легендарный штурман бомбардировщика Пе-2, участница Великой Отечественной войны Галина Павловна Брок-Бельцова, поздравил знаменитого пилота глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Когда началась война, будущей летчице было всего 16 лет. Юная Галина Брок оканчивала 9 класс, думала стать геологом и еще не знала, что этим планам сбыться не суждено. Оставаться в стороне во время борьбы с фашистскими захватчиками и в мыслях не было - сразу направилась в военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт», - говорится в сообщении.

Она освоила профессию военного штурмана и была распределена в 125-й женский Гвардейский бомбардировочный авиационный полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой.

До окончания войны летала на знаменитом пикирующем бомбардировщике Пе-2. На фронте встретила свою судьбу - командира эскадрильи Георгия Бельцова.

Брок-Бельцова сделала все возможное, чтобы сохранить память о своих боевых подругах. Она продолжает активно участвовать в жизни родной страны, совсем недавно легендарный штурман презентовала книгу «2020. Раскова с нами». Сегодня у Галины Павловны трое детей, семь внуков и 13 правнуков.