В День святого Валентина ленты социальных сетей буквально заполоняют фотографии цветочных букетов, огромных сердечек, милых сюрпризов и романтических посиделок. Атрибуты праздника гордо демонстрируются подписчикам и повергают в депрессию тех, кто остался в этот день в одиночестве. Но незадолго до дня икс еще можно исправить ситуацию, обретя пару на вечере быстрых свиданий. Как попасть на подобное мероприятие в Москве, как проходит вечеринка и кого там можно встретить, выяснила корреспондент РИАМО.

Мини-свидания

Speed dating с английского переводится как «быстрые свидания». Так называется вечеринка мини-встреч, где можно познакомиться с большим количеством людей за короткое время. Этот формат пришел из США более 20 лет назад и стал революционном способом знакомства для тех, кто живет в большом городе и слишком занят работой и карьерой. Сцены быстрых свиданий можно увидеть в популярных мультфильмах и сериалах – от «Секса в большом городе» до «Симпсонов».

Участников обычно подбирают по социальным или возрастным группам. На классической вечеринке у каждого участника – 10–15 встреч с противоположным полом. Девушки сидят за столиками, а мужчины каждые 3, 5 или 10 минут (зависит от количества человек) пересаживаются от одного столика к другому.

За несколько минут каждый участник получает то самое «первое впечатление», которое потом отображается в «карте симпатий». После вечеринки организаторы отправляют участникам контакты их симпатий – если симпатии взаимны. По принципу «Тиндера», но только вживую.

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Как попасть на вечеринку

Попасть на быстрые свидания очень легко – достаточно просто вбить в поисковике ключевые слова. Я не стала искать долго и открыла первую строчку результатов поиска. У компании оказалось забавное название и несколько площадок для вечеринок в Москве, в том числе и удобная локация конкретно для меня.

На сайте предлагали посетить несколько мероприятий в ближайшие выходные. Есть несколько возрастных групп: «Основная» (девушки – 24–36 лет, мужчины – 27–41), «Молодежная» (девушки – 18-28 лет, мужчины – 24–31) и «Старшая». В старшей группе представлены несколько возрастов – это зависит от конкретной вечеринки, но есть и варианты для тех, кому 60 и 70.

Среди мероприятий предлагался также некий «Эксклюзив», где участвуют только те, у кого есть VIP-статус. Поначалу я думала, что дело лишь в цене: готов платить 1 200 рублей – пожалуйста. Но позже поняла, что этот статус получают те участники, которые во время вечеринки собрали большинство симпатий.

Цена билета начинается от 500 рублей и зависит от дня мероприятия (в выходные дороже) и от времени оплаты – на месте билеты также стоят дороже, поэтому лучше билет приобрести заранее, через форму на сайте. Есть мероприятия, где мужчины платят больше, чем девушки. Самый дорогой билет стоит 2 500 рублей – это пропуск на VIP-вечеринку для тех, у кого еще нет этого статуса.

Компания предлагает интересные форматы: помимо классического спид-дейтинга, это и вечер настольных игр, и ЗОЖ-знакомства, и большая встреча на 100 человек, и свидания, где участники не разговаривают, а только смотрят друг на друга, и даже zoom-дейтинг. Последнее мероприятие самое бюджетное – билет на него обойдется в 300 рублей.

После оплаты билета через форму на сайте я задумалась – ведь мне не пришло никакого оповещения. Я платила поздним вечером. Платежи на сайте уходят не в компанию, а физическому лицу. А вдруг это очередные мошенники, которые спекулируют на одиноких сердцах?

Но уже утром меня добавил в WhatsApp-чат некий бизнес-аккаунт, и я поняла, что это та самая компания – организатор свиданий. Мне предложили подтвердить свое участие в мероприятии, а также сообщили время регистрации и точное начало. Большим плюсом стало подробное объяснение, как добраться до кафе, где будет мероприятие.

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«Товар на полках»

Кафе оказалось недалеко до метро, и я легко нашла нужный адрес. Персонал был максимально тактичным. Я ожидала вопроса «Вы на спид-дейтинг?» или «Вы пришли на знакомства?», но нет – меня спросили деликатнее: «Вы на мероприятие?»

В кафе было совсем немного людей, и меня отвели в зону, которая предназначается специально для спид-дейтинга. Организатор предложила мне маску, антисептик, вручила «карту симпатий» с цифрами и бейдж с номером и именем, которую нужно приклеить на видное место. В «карте симпатий» я должна была заполнить свои данные – телефон и почту. Это необходимо для получения взаимных симпатий. Позже администратор назвала мне номер моего столика, где уже сидел парень.

К такому резкому началу я была не готова и убежала в бар. Если вы более смелы, то приходите на спид-дейтинг заранее – у вас будет больше времени пообщаться с таким же пунктуальным человеком. Организаторы это разрешают.

Пока я заказывала кофе, поняла, что странно чувствую себя с этим приклеенным бейджем с номером. И сразу же вспомнила слова друга, который скептически отнесся к этому виду свиданий, сказав, что это похоже на выставку товара на полках.

Кстати, организаторы также стимулируют что-то заказывать из напитков, потому что потом среди чеков проводится лотерея – выигрышем может быть какое-то мероприятие от той же компании.

Форс-мажор

Заказав кофе, я решила осмотреться. Народу по-прежнему было немного – организаторы просили собираться за 15 минут до начала. Если опаздываешь на 10–15 минут, то в дейтинге могут отказать. Я решилась сесть за свой столик и сразу же завалила своего собеседниками вопросами.

За первые пять минут я узнала, чем занимается молодой человек и что он думает об этом формате. Выяснилось, что он ходит на быстрые свидания давно, и у него был перерыв, так как он готовился к свадьбе с девушкой, которую встретил здесь же. «Отличное начало, если дело доходит до свадьбы», – подумала я.

К этому времени мероприятие уже должно было начаться, но организатор с грустью сообщала, что сегодня произошел форс-мажор: оплатившие свое участие девушки не дошли до дейтинга. У нас было восемь мужчин и всего три девушки – явный перекос.

Но меня эта ситуация только обрадовала. Ведь все пугают девушек некой статистикой, где мужчин значительно меньше. А на быстрых свиданиях я поняла, что мужчины тоже хотят знакомиться, и их даже может быть больше.

Организатор предложила оставшимся без пар мужчинам решить – они могут остаться, но придется ждать, чтобы пообщаться с нами. Но те были явно расстроены и покинули мероприятие. Плюс в том, что заплаченные деньги не сгорают, а остаются на другой раз. Мой визави сказал мне, что такое бывает редко, обычно народу достаточно. Про себя я посмеялась, что Вселенная решила надо мной поиздеваться в первый раз.

Затем организатор спросила три пары, которые остались, готовы ли они продолжить вечер или тоже хотят его перенести. Коллективным решением мы остались и продолжили общение. Но из-за этой ситуации времени у нас было больше, чем обычно – не пять минут на каждый разговор, а целых десять.

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Три свидания

Мы продолжили общение с первым молодым человеком, и я поняла, что сценарии для сериалов пишутся порой на основе реальных жизненных историй. Плюс таких мероприятий в том, что ты узнаешь опыт других людей: за несколько таких дейтингов, я уверена, можно насобирать золотую коллекцию рассказов и написать книгу.

Десять минут истекли, а я уже чувствовала, что знаю человека как минимум пару лет: здесь сыграли роль и общение на личные темы, и ограниченность времени, и личная открытость человека, готовность к диалогу.

Как мне показалось, этот парень действительно искал серьезные отношения и уже был готов к ним.

Молодой человек номер два обладал глубоким взглядом и очень интересным именем, которое я никогда не слышала. На него также обрушился поток моих вопросов, и мы даже смогли обсудить острые темы – Армению и Азербайджан, политику и национальности. Поговорили о том, как сложно сидеть на карантине – так же, как и работать из дома. У меня была гипотеза, что множество мужчин, которые приходят на свидания, работают из дома, и им просто негде сейчас знакомиться. И он подтвердил ее.

В процессе этого диалога я поняла, что все люди любят комплименты и искренний интерес к себе. Это неизменно вне зависимости от пола. Но вот острые темы – политику, религию, национальный вопрос – лучше не обсуждать.

Молодой человек номер три показался очень спокойным, но с ним удалось хорошо посмеяться. На мой вопрос, бывал ли мой собеседник на большом дейтинге в 100 человек, он ответил, что вряд ли это выдержит. Во время разговора нас фотографировали. Когда я спросила, зачем это нужно, он ответил, что часто фотографии помогают во время мероприятий, потому что при большом количестве симпатий и имен можно легко забыть, кто как выглядит.

После трех свиданий организатор попросила заполнить «карточки симпатий». В это время проводился конкурс по чекам из бара, и выяснилось, что мой последний визави выиграл то самое мероприятие – большой спид-дейтинг на 100 человек, на который идти не хотел.

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Три плюса быстрых свиданий

Идти на спид-дейтинг нужно по трем причинам. Первая – это приятно проведенное время. Вы можете не встретить свою судьбу на такой вечеринке, но точно хорошо проведете время в уютном месте и посмеетесь от души с новыми людьми.

Вторая – прокачаете коммуникативные навыки, а это наверняка понадобится в карьере. Сейчас этот талант – один из самых главных.

Третья – вы получите много позитивных эмоций, узнав о результатах дейтинга. Уже вечером участники свидания получают от организаторов все симпатии и контакты понравившихся людей, если симпатия оказалась взаимной. Для многих девушек это может стать сюрпризом и хорошо повлияет на самооценку, а заодно и разрушит множество стереотипов, навязанных обществом: о том, что хороших мужчин мало, что они не хотят знакомиться и что внешность – это самое главное в вопросах любви.

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