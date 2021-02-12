РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Военная инженерная техника помогает расчищать от снега дороги в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В пятницу на расчистку дорог в Нахабине и Ильинском вышла инженерная техника», - говорится в сообщении.

45-я отдельная гвардейская инженерно-саперная бригада, дислоцирующая в Нахабине, выделила три единицы специализированной спецтехники для расчистки завалов дорог при непредвиденных ситуациях или неблагоприятных условиях.

Техника расчистила подъездные дороги к садовым товариществам «Березка», «Зарница» и «Усадьба», к котельной №1, а также на улице Инженерной.

«Преимущество инженерной техники в том, что она имеет большой рукав отвала. Захватывает большую территорию полотна проезжей части, позволяя расширить ширину дороги для комфортного проезда автомобилей в обоих направлениях», - отметил начальник управления по развитию территорий администрации муниципалитета Борис Соловьев.

Во второй половине дня в Ильинском включилась в работу спецтехника 45 инженерно-маскировочного полка. Ликвидировать снежные заносы военнослужащие будут до окончания снегопада.

«Благодарю начальника Инженерных войск России генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого и руководство воинских частей за быструю помощь», - сказала глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.