РИАМО - 12 фев. Импортозамещение на рынке декоративных растений стало одной из тем XIV Ежегодной конференции Ассоциации производителей посадочного материала, которая прошла в Подмосковье, сообщил РИАМО представитель ассоциации по общественным связям Александр Безматерных.

Участниками конференции в оздоровительном комплексе «Снегири» стали около 600 представителей бизнеса.

«Эта конференция была посвящена проблемам, которые существуют на рынке. Первое, что мы обсуждали - это новый законопроект о семеноводстве. Он очень сильно ограничивает права производителей. Мы обсуждали письмо к президенту о том, что просим, чтобы в обсуждении этого закона принимало участие бизнес-сообщество, ассоциации, связанные с сельским хозяйством», - сказал Безматерных.

Он добавил, что еще одной важной темой для обсуждения стало импортозамещение.

«До сих пор немалая часть декоративных растений, которые продаются в нашей стране, это импорт из Европы. Мы каждый год обсуждаем, как сделать так, чтобы у российских производителей был приоритет. Мы хотим, чтобы по крайней мере для бюджетных закупок по программам комфортной городской среды приоритет был у растений, которые произведены в России», - отметил Безматерных.

По его словам, на конференции производители посадочного материала также обсудили итоги 2020 года и изменения на рынке из-за пандемии коронавирусной инфекции.