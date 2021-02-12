РИАМО - 12 фев. Необходимые меры для комфорта и безопасности пассажиров «Аэроэкспресса» приняли на поездах компании в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Снегопад не повлиял на движение поездов. Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют в соответствии с расписанием», – говорится в сообщении.

В течение всей зимы токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой. В период снегопадов усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. Комфортная температура внутри вагонов держится благодаря климатическим системам.

При входе в двухэтажных поездах специальное покрытие очищает подошвы от грязи и снега при ходьбе, чтобы они не испачкали ковровое покрытие в салоне.

Рекомендуется ожидать поезд в пассажирском терминале, где тепло, чисто. Так и в самом поезде можно согреться горячим чаем.

В ближайшие выходные температура будет держаться в районе минус 12 градусов днем и минус 17-20 ночью. Маршрут и время поездки лучше планировать заранее.