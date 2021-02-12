В пятницу, 12 февраля, на Москву обрушился балканский циклон, который принес с собой мощный снегопад с сильным ветром. По прогнозам синоптиков, «черная метель» будет сопровождаться ухудшением видимости, гололедицей и заносами на дорогах. Также ожидается выпадение больше половины февральской нормы осадков. Когда закончится снегопад в столице и как пользовали соцсетей реагируют на снежный апокалипсис, читайте в материале РИАМО.

Снежный шторм без перерыва

В ночь на пятницу столицу накрыло мощным снегопадом, который может стать самым сильным за последние несколько лет. Его виновник – балканский циклон «Волькер», который движется по Евразии с запада на восток. С сильными метелями уже столкнулись страны Восточной Европы.

В Москве снежный шторм продлится до воскресенья. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов».

«Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», - сказал синоптик.

Пик непогоды, по прогнозам синоптиков, ожидается в ночь с пятницы на субботу. Интенсивность снегопада будет очень серьезной – 2-4 миллиметра снега за 6 часов. Обычно такие показатели – это норма за полный ненастный день.

В ночь на воскресенье интенсивность снега уменьшится до умеренной – днем будет лишь небольшой снегопад. В результате, по данным центра «Фобос», в Москве выпадет почти 90% нормы осадков за февраль при средних показателях в 36 миллиметров. Сугробы же, вероятно, вырастут вдвое – до рекордных 60 сантиметров.

Осложнится погодная ситуация усилением северо-восточного ветра с порывами до 18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

При этом морозы в столице сохранятся: в пятницу и субботу ожидается в среднем от минус 10 до минус 12, по области – минус 12–17 градусов. В воскресенье будет еще холоднее – до минус 12–15 градусов в Москве и минус 16–21 в Подмосковье.

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«Черная» метель и гололед на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы организует круглосуточное дежурство госинспекторов дорожного надзора для стабилизации транспортной ситуации и оказания помощи участникам движения.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть крайне внимательными на дорогах, особенно на эстакадах, мостах и путепроводах – именно в этих местах с большой вероятностью может возникнуть гололедица.

Также автовладельцев просят позаботиться о техническом состоянии машины перед выездом: проверить уровень незамерзающей жидкости, а также исправность тормозной системы и световых приборов.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также следует избегать внезапных маневров, например, обгонов, и не парковать машины рядом с деревьями.

ГИБДД города Москвы напоминает, что управлять автомобилем в условиях снегопада – особенно сложно, и рекомендует неопытным водителям временно пересесть на общественный транспорт. С этим согласны и метеорологи.

«В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к черной метели», – отметил Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Не следует расслабляться и пешеходам. Им стоит использовать светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными для автомобилистов. Также рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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9-балльные пробки

Снегопад и метель традиционно ухудшат ситуацию на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром заторы в Москве достигли 7 баллов. Вечером же пробки могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных.

Столичные аэропорты работают в штатном режиме. Пресс-службы аэропортов Внуково и Домодедово сообщили, что все необходимые условия для безопасного выполнения полетов будут обеспечены. В Шереметьеве также успели провести комплекс мероприятий по подготовке воздушной гавани к работе в снегопад.

В городе активно работают коммунальные службы. Остановки транспорта, площадки рядом со станциями метро, тротуары, а также проезжую часть постоянно очищают и обрабатывают от гололеда. Особое внимание уделяется сложным участкам МКАД, где могут забуксовать грузовики.

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«Полярники» в Москве

В социальных сетях пользователи активно делятся фотографиями заснеженной столицы. Сомнений нет – эту зиму жители Московского региона точно запомнят надолго.

Красную площадь замело – москвичи вполне могут почувствовать себя полярниками.

Для некоторых снегопад – повод для радости, ведь можно любоваться прекрасным видом, ловить ртом снежинки и валяться в снегу, как в детстве.

«Четвертый раз машину откапываю – и все не моя»

Кому снегопад точно подпортил настроение, так это автомобилистам. В ближайшие пару дней на дорогах из-за снежного апокалипсиса будет неспокойно. Автовладельцы – в предвкушении коллапса.

Многие автолюбители оставляют свои машины на стоянках и пересаживаются на общественный транспорт или отправляются в путь пешком.

«Зима, красота! Прогулялась пешочком – класс! А машинка пусть отдохнет до конца снегопадов)», – делится пользователь @beketyleshka.

С ней согласен и @blackeyedme: «Оставь машину всяк сюда входящий** Москву штурмует снегопад-Армагеддон».

Действительно, откопать своего железного коня – задачка не из простых. Очевидно, что главный «товар дня для багажника – лопата».

«Ну и снегу навалило! Четвертый раз машину откапываю – и все не моя…** сколько еще выпадет?!», – шутит пользователь @krilovamaria.

Некоторые даже усмотрели связь между «красивой» датой 12.02.2021, китайским новым годом и снегопадом – и предлагают загадывать желания.

На дорогах одинаково сложно всем, хотя у владельцев полного привода есть преимущественно, уверен @dmitrykurkovich: «В Москве настал праздник полного привода) Унижаем и доминируем!».

Снежные «пирамиды» для коммунальщиков

Много работы предстоит коммунальным службам. На какое-то время в столице появятся даже собственные пирамиды.

Досталось и собачникам, ведь даже в такую погоду четвероногие питомцы все равно рвутся на прогулку.

Хозяева обаятельного лабрадора уверены, что их пес реагирует на начавшийся буран именно так: «Зима ☃️ у нас настоящая! Ура ☃️много снега ❄️ и мороз. Как же мне нравится гулять ** бегать по сугробам ** валяться в снегу ❄️».