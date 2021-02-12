РИАМО - 12 фев. В настоящее время в столице свободно порядка 70% коек во временных госпиталях, которые подготовили для пациентов с коронавирусной инфекцией, в городе имеются все возможности для того, чтобы помочь заболевшим, сообщает «Интерфакс».
«По состоянию на 11 февраля, коечный фонд для борьбы с коронавирусом в Москве включал около 9 тысяч коек», – говорится в сообщении.
Замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов призвал москвичей пожилого возраста привиться от Covid-19.
На текущий момент резервные госпитали сокращают прием. Так, из работы выводят около 2,7 тысячи коек.
В трех корпусах госпиталя в Сокольниках прекращается прием, а количество коек сокращают в Крылатском, АТЦ «Москва» и Коммунарке. Таким образом, в столице пациентами с Covid-19 занято только 30% коечного фонда, подготовленного для них.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 ФЕВРАЛЯ
- 70% коечного фонда во временных Covid‑госпиталях свободно в Москве. Оставшееся количество занято пациентами.
- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.
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