РИАМО - 12 фев. Жилой дом на 194 квартиры по программе реновации строят в районе Царицино на юге столицы, ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и устройство внутренних инженерных коммуникаций», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из двух секции и иметь подземную парковку. Оно расположится по адресу: Кавказский бульвар, владение 40. Дом рассчитан на 194 квартиры: 32 однокомнатные, 130 двухкомнатных и 32 трехкомнатных.

Внутренняя отделка квартир будет полностью соответствовать стандартам реновации в Москве.

В холле дома будут: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Два лифта по 1000 и 400 килограммов будут оборудованы тактильными и визуальными средствами информации.

Вход в здание будет устроен на одном уровне с землей для удобства детских и инвалидных колясок. Плитка на входе будет выполнена из противоскользящего материала.

Окружающую территорию озеленят и благоустроят. На ней посадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят лавки, а также детские и спортивные площадки.

Загрутдинов добавил, что всего в районе Царицыно новые квартиры получат жители 141 жилого дома, для начала переселения подобрано 15 стартовых площадок, а в стадии строительства находятся шесть жилых домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.