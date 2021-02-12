РИАМО - 12 фев. Режиссерская лаборатория «Репетиции» начнет работать в театре «Содружество актеров Таганки», показы пройдут на малой сцене, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В состав творческой лаборатории войдут режиссеры Александр Баркар, Михаил Заец, Тимур Файрузов и Галина Полищук. Каждый из них должен приготовить эскиз нового спектакля с участием актеров театра.

«Проект «Репетиции» — это живая творческая лаборатория, объединяющая всех, кто заинтересован в развитии и находится в поиске новых имен, форм, тем, направлений и театрального языка в целом. За шесть лет существования проекта многие эскизы получили полноценное воплощение на сцене Театра на Таганке и были включены в основной репертуар», - рассказала директор Московского театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова.

Речь идет о спектаклях «Эльза», «Кориолан», «Вий», «Золотой дракон», «Старший сын» и мюзикл «Суини Тодд», маньяк-цирюльник с Флит-стрит”, который был удостоен трех премий «Золотая маска».

Первые показы можно будет увидеть уже 23 февраля. Режиссер Александр Баркар представит постановку «Кармен».

Билеты на каждый спектакль-эскиз можно приобрести на сайте театра.