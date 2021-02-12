РИАМО - 12 фев. В ночь на 13 февраля сильный снегопад в столице достигнет своего пика, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве средняя интенсивность снегопадов составит 2-4 миллиметра за 6 часов, а ведь это норма полного ненастного дня! На пик непогода выйдет в ночь с пятницы на субботу», - говорится в сообщении.

По итогам мощного снегопада в мегаполисе может выпасть около 90% от месячной нормы осадков, а сугробы могут достигнуть рекордных 60 сантиметров.

В городе 13 февраля могут быть установлены два рекорда - по количеству осадков и по высоте сугробов.

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