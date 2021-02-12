РИАМО - 12 фев. В Московской области наблюдаются затруднения при движении машин на вылетных магистралях из-за снегопада, жителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожно-транспортная ситуация к вечеру ухудшится. Пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом: автобусами, МЦД и электричками», - говорится в сообщении.

В Московском регионе идет сильный снегопад. Он усилится вечером в пятницу и продолжится в субботу.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дорожные и коммунальные службы региона были переведены на круглосуточный режим работы.

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