РИАМО - 12 фев. За первую неделю московского педагогического форума к онлайн-трансляции присоединились более 17,5 тысячи учителей математики, больше всего участников присоединилось 11 февраля, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

Первая неделя педагогического мероприятия была посвящена математике и информатике. Рекордное число участников отметили – 11 февраля. В этот день форум посетили более 5,6 тысячи учителей.

«В таком формате эксперты собираются впервые для того, чтобы выстроить диалог с учителями о содержании, методах и формах преподавания, о современной школе, сформировать практики и заложить основу будущих стандартов обучения», - пояснили в пресс-службе.

Среди спикеров педагогического форума на прошедшей неделе были заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова РАН Николай Андреев и другие.

Эксперты сошлись во мнении, что форум помогает учителям в короткие сроки реагировать на достижения, которые произошли в сфере образования столицы. Участники во время мероприятия быстро получали ответы на волнующие их вопросы.

«Данное мероприятие – хорошая заявка на новый формат открытости московского образования, его стремление дать возможность учителям быстро и своевременно реагировать на имеющиеся результаты и достижения, на актуальные вызовы, что позволяет более свободно ориентироваться в современных инновациях в обучении, в значительной степени опережая время», - отметила председатель комиссии Общественной палаты Москвы по образованию и науке Мария Лазутова.

Вторая неделя московского форума будет посвящена словесности и иностранным языкам, затем участников ждут разговоры о естественных дисциплинах, общественных и художественно-эстетических науках, спортивно-оздоровительных дисциплинах, а также обучению в начальных классах.

Трансляции доступны на сайте Московского образовательного телеканала.

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