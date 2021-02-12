РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В пятницу на уборку дворовых территорий, которые обслуживает АО «ЛГЖТ» Люберец, вышли почти 500 рабочих, говорится в сообщении управляющей компании.

«Все подрядные организации АО «ЛГЖТ» в пятницу в связи со снегопадом переведены на усиленный режим работы. Помимо придомовых территорий, особое внимание уделяется очистке от снега козырьков входных групп и скатных кровель домов. Сегодня на уборку вышли почти 500 дворников, работают 22 трактора», - говорится в сообщении.

После завершения снегопада будут задействованы самосвалы для погрузки и вывоза снега. Также в управляющей компании призвали автовладельцев оставлять под лобовым стеклом свой номер телефона для связи.

«Уважаемые автовладельцы! Для проведения качественной уборки дворовой территории механизированным способом возможно нам потребуется обратиться к вам с просьбой о перемещении вашего автомобиля», - отмечается в сообщении.