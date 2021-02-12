РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 фев. В Домодедове на электроподстанции «Пахра» установят новый высоковольтный ввод, сообщается на сайте «Россети ФСК ЕЭС».

Всего на юге и юго-востоке Московской области установят 71 современный высоковольтный ввод на 10 крупных подстанциях. В настоящее время начались работы в Можайском городском округе.

«Также работы будут выполнены на объекте Московского энергокольца – подстанции 500 киловольт «Пахра», питающей Домодедово, аэропорт и значительную часть Подольского городского округа», - говорится в сообщении.

Вместо устройств с бумажно-маслянной изоляцией устанавливаются вводы нового поколения российского производства с твердой RIP-изоляцией, изготовленной из материала, полученного на основе крепированной бумаги, высушенной в вакууме и пропитанной специальным полимерным материалом - эпоксидным компаундом.

Вводы с такой изоляцией не требуют технического обслуживания и обладают высокой механической и термической стойкостью. Новое оборудование прослужит не менее 25 лет.

Высоковольтные вводы - часть конструкции силового подстанционного оборудования: трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного: выключателей.

Ввод обеспечивает механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции и стабильное энергообеспечение потребителей.