РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Подрядные организации городского округа Люберцы начали очистку от снега и обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами в пятницу ночью в усиленном режиме, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа.

В пятницу на муниципальной сети дорог задействованы 32 рабочих, семь КДМ, еще шесть тракторов приводят в надлежащее состояние тротуары.

«В первую очередь снегоуборочная техника очищает проезжую часть и обрабатывает противогололедными материалами подъездные дороги к социально значимым объектам, маршруты общественного транспорта. Работа здесь началась в ночные часы. Призываем автовладельцев быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и с понимаем относиться к работе снегоуборочной техники», - говорится в сообщении.

Во время снегопада уборка дорог будет непрерывной. Ликвидация последствий стихии займет несколько суток.