РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Люберецкие спортсмены из команды «Спартак» стали серебряными призерами первенства ЦФО по баскетболу среди команд юношей 2008 года рождения и моложе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Финальная игра проходила в Подольске 11 февраля. Лучшим разыгрывающим турнира стал люберчанин Даниил Шеин», - говорится в сообщении.

Игроки команды под руководством тренера Станислава Кошелева не раз становились победителями и призерами соревнований различного уровня.