РИАМО - 12 фев. На дорогах Москвы пробки днем в пятницу составляют 9 баллов из 10 возможных, сильные затруднения отмечены на кольцевых магистралях и в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта сильно затруднено на многих участках МКАД, особенно на востоке, северо-востоке, северо-западе, юго-востоке трассы. Практически стоит Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

Сильно перегружены транспортом вылетные магистрали в южной части города, а также почти все шоссе в районе пересечения с МКАД.

В центре пробки зарегистрировали на улице Новый Арбат, Москворецкой набережной, Болотной набережной, улице Большой Полянке, Яузском бульваре, Солянке, Большой Якиманке и других.

К 17 часам в мегаполисе прогнозируют пробки в 10 баллов. Транспортная ситуация начнет улучшаться только после 19 часов.