РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 фев. В Домодедове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на Домодедовском шоссе, своим знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ», - говорится в сообщении.
В момент задержания в квартире мужчины находились три человека с признаками наркотического опьянения. Также в ходе осмотра помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы со следами вещества, которое после химического исследования оказалось героином. Кроме того, правоохранители обнаружили предметы и прекурсоры, используемые для потребления наркотических средств.
Задержанные привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КОАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.
«В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», - отмечается в сообщении.
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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