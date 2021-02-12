РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 фев. В Домодедове задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на Домодедовском шоссе, своим знакомым для употребления наркотических средств и психотропных веществ», - говорится в сообщении.

В момент задержания в квартире мужчины находились три человека с признаками наркотического опьянения. Также в ходе осмотра помещения полицейские обнаружили одноразовые шприцы со следами вещества, которое после химического исследования оказалось героином. Кроме того, правоохранители обнаружили предметы и прекурсоры, используемые для потребления наркотических средств.

Задержанные привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КОАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ», - отмечается в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.