РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. В деревне Болтино городского округа Мытищи могут открыть к 1 сентября 2021 года школу на 600 мест, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Михаил Годин.

«В деревне Болтино, где находится ЖК «Мытищи Лайт» мы ждем школу на 600 мест. Там степень строительной готовности уже очень высокая, и застройщик объект обязуется к 1 сентября сдать, чтобы дети смогли пойти в школу. Это существенно разгрузит территорию», - сказал Годин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что также в госпрограмме есть школа на 1 100 мест, которая находится в ЖК «Императорские Мытищи». Готова проектная документация, пройдена экспертиза.

«Мы уже были готовы ее реализовывать, но были мероприятия, связанные с коронавирусом, бюджет секвестировался, в том числе и областной. Ее перенесли в программе. Но министерство образования пытается ее поставить в первую очередь, потому что там проблема очень наболевшая», - сказал Годин.