РИАМО – 12 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с представителями СМИ назвал здоровье Владимира Путина отменным, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Журналисты поинтересовались, когда Путин делал прививку от гриппа, и собирается ли он делать укол сейчас», – говорится в сообщении.

По словам Пескова, у президента отменное здоровье, а прививки делаются для его сохранения. На этом пресс-секретарь закончил и сказал, что он не лечащий врач.

Ранее во время встречи с главами российских СМИ Путин отметил, что может сделать прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» после консультации с врачами.​