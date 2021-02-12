РИАМО - 12 фев. Несмотря на сильный снегопад в Московском регионе, аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют в соответствии с расписанием, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров компания регулярно предпринимает все необходимые меры. В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой», - отмечается в сообщении.

В снегопад были усилены бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега. Климатические системы поддерживают в салонах вагонов комфортную температуру.

В аэроэкспрессах регулярно проводят уборку составов. А еще входные группы в двухэтажных поездах оснащены специальным напольным покрытием, которое очищает подошвы обуви при ходьбе.

Пассажирам посоветовали ожидать посадку в терминалах, где поддерживается комфортная температура, а также проводится регулярная уборка. Еще в терминалах и в аэроэкспрессах пассажиры могут согреться горячими напитками.

В ближайшие дни в Московском регионе прогнозируется сильный снегопад. Он начался прошлой ночью и продлится в субботу.