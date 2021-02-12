РИАМО - 12 фев. Московских автомобилистов призывают в пятницу из-за непогоды по возможности отказаться от езды на собственном автомобиле и пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

В пятницу Москву накрыл сильный снегопад. На дорогах 8-балльные пробки и большое количество ДТП.

«Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время - после 21:00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», - говорится в сообщении.

В настоящий момент в мегаполисе работает 20 экипажей Дорожного патруля и эвакуаторов АМПП. Они помогают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили.