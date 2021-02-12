РИАМО - 12 фев. Дороги в Подмосковье будут очищать от снега в течении всего дня и предстоящей ночью из-за сильного снегопада, при необходимости проведут несколько циклов очистки, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Все коммунальные дорожные службы региона переведены в режим повышенной готовности. По поручению губернатора Московской области задействовано рекордное количество техники и человеческих ресурсов.

«Для работы создан круглосуточный штаб. Будем обрабатывать дороги в течении всего дня и ночи. При необходимости проведем несколько циклом обработки. После того, как дорожные условия нормализуются, будем вывозить уже снег», - отметил Гержик.

Он уточнил, что в первую очередь обрабатывают вылетные магистрали, подъезды к социально-значимых объездам, маршруты общественного транспорта.

«Прошу жителей с пониманием отнестись к погодным условиям. Давать приоритет общественному транспорту и дать дорожным коммунальным службам выполнить свою задачу расчистки дорог и общественных территорий», - подчеркнул министр.

В пятнице в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопада, метели и порывистого ветра до 17 метров в секунду. Снегопад начался минувшей ночью.