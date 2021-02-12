РИАМО - 12 фев. В Московской области в течение 2021 года планируется провести более 150 сельскохозяйственных ярмарок, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В этом году мы планируем провести более 150 сельскохозяйственных ярмарок во всех муниципальных образованиях региона. С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200», – сказал Воскресенский.

Наибольшее количество сельхозярмарок планируется провести в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове, Химках.

«Хочу отметить, что, начиная с 2018 года, на территории Подмосковья было проведено 482 сельскохозяйственных ярмарки», - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что наибольшей популярностью у покупателей в прошлом году пользовалась овощная, мясная продукция и продукция пчеловодства.

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