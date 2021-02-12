РИАМО - 12 фев. Москвичам рекомендовали не реагировать на призывы к выходу на несанкционированные акции, за участие в них предусмотрена административная ответственность, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети Интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

На территории столицы 23, 31 января и 2 февраля прошли несогласованные публичные мероприятия. Организаторы акций проигнорировали неоднократные предупреждения правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19.

Граждан, которые нарушили законодательство, доставили в территориальные отделы внутренних дел столицы для привлечения к административной ответственности.

На нарушителей собрали и передали в следственные органы материалы, на основании которых возбуждены уголовные дела по статьями 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», 267УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».