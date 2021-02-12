РИАМО - 12 фев. Госветеринары осмотрели «зеленых» бродячих собак в Подольске и выяснили, что животные испачкались в сухой краске, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее житель Подольска снял на видео бродячих собак с необычной окраской - шерсть на животах, лапах и мордах животных имела зеленый оттенок.

«Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевской вблизи дома №35. После обследования местности в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешком и на них», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что животные имеют бирки и не проявляют агрессии.

Ранее «цветных» собак заметили жители Перми, а в Дзержинске сфотографировали бездомных животных с синей шерстью.