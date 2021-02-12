РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Юных жителей Люберец приглашают к участию во Всероссийском ежегодном конкурсе «Герои Великой Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Организатором выступают Союз писателей России, министерство обороны РФ, министерство просвещения России.

«Мероприятие призвано увековечить память о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, стойко защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Свои силы могут попробовать участники в возрасте от 12 до 18 лет», - говорится в сообщении.

Отдельная номинация предназначена для военнослужащих Вооруженных сил РФ и членов их семей.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Отборочный этап продлится до 1 мая 2021 года.