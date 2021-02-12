РИАМО - 12 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении в городе Электроугли Богородского округа, площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. В 14:15 пожар был локализован, в 14:23 ликвидировано открытое горение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуация граждан была проведена еще до прибытия пожарных подразделений.

Данные о пострадавших в ведомство не поступали.