РИАМО - 12 фев. В День всех влюбленных пользователи «Одноклассников» смогут поздравить друг друга с помощью открыток с талисманами и цитат из популярного шоу, а также порассуждать о том, что значит для них любовь, говорится в сообщении пресс-службы соцести.

14 февраля в «Одноклассниках» станет доступно мини-приложение «Юморинки от ТНТ», которое телеканал разработал специально для ОК ко Дню святого Валентина. Оно появится на витрине мини-приложений и будет доступно в мобильной версии ОК на iOS и Android.

«Юморинки» помогут пользователям социальной сети необычно поздравить друзей с праздником. Они выглядят как забавные цитаты о любви и жизни, которые выдаются в случайном порядке в приложении в ОК. Пользователю нужно выбрать понравившуюся цитату с фразой Азамата Мусагалиева из шоу «Однажды в России» и опубликовать ее на своей странице, нажав кнопку «Поделиться», – говорится в сообщении.

Также пользователи ОК смогут признаться своим друзьям в настоящих чувствах с помощью открыток. В разделе «Сообщения» появится праздничный набор специальных тематических открыток с признаниями и специальный стикер «Сердечко-талисман». С помощью них пользователи смогут рассказать друзьям о том, за что они их любят, и поблагодарить за взаимность.

Кроме того, ко Дню Святого Валентина в ОК пройдет флешмоб с хештегом #любовь, в котором соцсеть предложит принять участие с помощью специального конструктора постов. Пользователи смогут рассказать о том, что для них значит любовь и поделиться своими мыслями с друзьями.

В свою очередь, друзья смогут присоединиться в один клик к флешмобу прямо из публикаций друзей. Все публикации флешмоба будут доступны по хештегу #любовь. В ОК пользователи традиционно активно поздравляют друг друга с праздниками с помощью подарков, открыток, сообщений и звонков.

В 2020 году пользователи отправили 52,8 миллиарда виртуальных подарков, 4,5 миллиарда открыток и 1,5 миллиарда стикеров в сообщениях. Пользователи также активно выражали эмоции с помощью стикеров в личных сообщениях и комментариях, а благодаря новому сервису добавления стикерпаков более 2,5 миллиона стикеров в сутки отправлялись из наборов, созданных пользователями.​