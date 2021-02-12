РИАМО – 12 фев. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов страны с Новым годом по лунному календарю и отметил их вклад в сохранение традиций, сообщает Газета.ru.

Путин уточнил, что буддисты страны передают традиции предков из поколения в поколение, бережно их храня, а также обогащают культурную и общественную жизнь многонациональной России своими инициативами.

«Он также пожелал российским буддистам счастья, здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.

По словам президента, праздник, который отмечают представители разных народов страны, наполняет человеческие сердца радостью, вдохновляет на добрые дела и символизирует пробуждение природы.

В пятницу во всем мире празднуется Новый год по лунному календарю. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.​