РИАМО - 12 фев. Крупный пожар произошел в нежилом здании в Богородском округе, для его тушения привлекли 22 единицы техники, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Возгорание произошло в городе Электроугли на улице Центральная, дом 116. Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону, здание используется в качестве складского помещения.

«В 14:15 – локализация, в 14:23 – ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 22 единицы техники и 75 человек, из них от МЧС: 32 человека и десять единиц техники.