РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. В Люберцах будут проходить бесплатные занятия спортом для подростков, пенсионеров и многодетных семей в рамках программы «СпортСоцЧас», сейчас они организованы в трех фитнес-клубах, говорится в сообщении региональной общественной организации «РосМолСпорт».

«По инициативе «РосМолСпорта» пять лет назад в фитнес-клубах и спортивных секциях городского округа стартовала программа «СпортСоцЧас». В рамках этой программы подростки, пенсионеры и многодетные семьи могут бесплатно заниматься в клубах в определенные дни. Сейчас к списку добавился еще один фитнес-клуб – «Аврора», - говорится в сообщении.

Подростки в возрасте от 12 до 19 лет смогут заниматься на льготной основе.

Список фитнес-клубов - партнеров РосМолСпорта МО:

- ФК «Аврора» (улица Митрофанова, дом 22, корпус 2): вторник, четверг с 10 до 11 часов, воскресенье с 11 до 12 часов (подростки, многодетные семьи, пенсионеры);

- ФК RE:fit (улица Инициативная, дом 13): среда с 16 до 17 часов (подростки);

- ФК RE:fit (улица 8 Марта, дом 59): понедельник с 11 до 12 часов (пенсионеры), пятница с 16 до 17 часов (подростки).

Программа «СпортСоцЧас» проходит при поддержке администрации городского округа Люберцы.