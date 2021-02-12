РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Ежегодные гонки на квадроциклах пройдут 22 февраля на территории вейк-парка в поселке Красково городского округа Люберцы, соревнования посвятят Дню защитника Отечества, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«22 февраля в 10:00 в «Красково вейк-парке» стартует спортивная программа, в которой предусмотрены параллельный спринт, возможность прокатиться на квадроцикле в качестве пассажира, вкусные угощения, музыка от диджея и много позитива. Ждем всех участников и зрителей соревнований, посвященных Дню защитника Отечества», - говорится в сообщении.

Начало регистрации – в 8:00, брифинга – в 9:30. Вход свободный. Адрес вейк-парка: поселок Красково, улица Железнодорожная, дом 11, Кореневский карьер. Контактный телефон: 8(926) 399-27-54.