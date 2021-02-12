РИАМО - 12 фев. В сельхозпредприятиях Московской области в 2021 году планируется увеличение сева кормовых культур на 27 тысяч гектаров, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Московская область в связи с активным развитием животноводства, наращиваем поголовья рогатого скота и повышаем уровня продуктивного молочного поголовья, планирует увеличить в текущем году площади сева под кормовые культуры. Сев кормовых увеличится на 27 тысяч гектаров, а это на 9% больше к уровню прошлого года», – сказал Воскресенский.

По его словам, будут увеличены наибольшие площади под кукурузу и рапс.

«В целом в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в текущем году планируется увеличение посевных площадей по всему спектру сельскохозяйственных культур», – добавил Воскресенский.

Увеличение объемов выращивания кормов для животных идет в Подмосковье путем ввода в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения современных аграрных технологий.