РИАМО - 12 фев. Город передал победителям прошлогодних торгов на строительство некапитальных спортивных объектов 14 земельных участков общей площадью 5,49 гектара в семи административных округах столицы, говорится в сообщении пресс службы департамента городского имущества Москвы.

Такие объекты строят без фундамента, но при этом обеспечивают электроснабжением, водопроводом, канализацией и теплоснабжением. Договор с победителем торгов заключается на 49 лет, но само сооружение должно быть возведено в первый год. Пять новых спортивных объектов появятся в Южном административном округе, три в Юго-Западном, два в Троицком, а также по одному в СВАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО.

«Начальная цена таких лотов является привлекательной для потенциальных инвесторов. Она зависит от площади территории и формируется из расчета 0,05% от кадастровой стоимости участка. Общая сумма платежей за 14 участков ежегодно составит 7,52 миллиона рублей», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве существует отраслевая схема размещения спортивных объектов. В нее включены 36 земельных участков, по 14 из которых уже провели аукционы. Договор с победителем торгов заключается в течение недели. Проект и дизайн строения согласовывается со столичным департаментом спорта и физической культуры. По окончанию строительство здание должно получить ЗОС.

По словам руководитель департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в 2020 году участие в таких аукционах приняли 66 инвесторов. Средняя конкуренция на торгах составила четыре участника на лот.

Подробную информацию о характеристиках земельных участков, порядке и условиях участия в специальных аукционах можно узнать на инвестиционном портале города Москвы и на официальном сайте мэра Москвы.