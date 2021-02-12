РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 6 434 случая инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.
842 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 203 319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 4 177 человек. Выздоровело и выписалось 164 682 человека. 6 434 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 53)», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
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12 ФЕВРАЛЯ
- Сотни тысяч россиян прошли реабилитацию после Covid‑19. Для каждого пациента реабилитация отличается, потому что на организм каждого пациента инфекция оказывает разное влияние.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.
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